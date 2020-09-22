Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал в стране конституционную реформу, но многие граждане не верят, что глава государства уступит хоть часть своей власти парламенту. Белорусы не ждут новой Конституции, а хотят исполнения старой, заявил белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

По словам Смирнова, о планируемых в Белоруссии реформах он чаще слышит от российских СМИ, и посетовал, что создается ощущение будто участников российских ток-шоу дела республики беспокоят больше, чем белорусские власти. «Лучше корейцев и японцев»: Лукашенко пообещал достроить космодром «Восточный» © REUTERS, Tut.By via REUTERS

«На самом деле, в белорусском обществе нет дискуссии на тему новой конституции, равно как и запроса на нее. Люди хотят, чтобы соблюдалась текущая, так как она гарантирует им право на честные выборы, справедливый суд, свободу мирных собраний и прочие блага. За время правления Александра Лукашенко в Белоруссии уже дважды меняли конституцию», — заявил журналист.

Происходящее в своей стране Смирнов сравнил с кинозалом, откуда «с криками и матом» повалила публика, понявшая, что нового фильма уже не будет.

Не будет, по мнению эксперта, и конституционных изменений, потому что «итоги прошлого вызывают массу вопросов» и начать реформирование стоит с именно с ответов на них.

Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.