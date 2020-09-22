По словам Смирнова, о планируемых в Белоруссии реформах он чаще слышит от российских СМИ, и посетовал, что создается ощущение будто участников российских ток-шоу дела республики беспокоят больше, чем белорусские власти.
«На самом деле, в белорусском обществе нет дискуссии на тему новой конституции, равно как и запроса на нее. Люди хотят, чтобы соблюдалась текущая, так как она гарантирует им право на честные выборы, справедливый суд, свободу мирных собраний и прочие блага. За время правления Александра Лукашенко в Белоруссии уже дважды меняли конституцию», — заявил журналист.
Происходящее в своей стране Смирнов сравнил с кинозалом, откуда «с криками и матом» повалила публика, понявшая, что нового фильма уже не будет.
Не будет, по мнению эксперта, и конституционных изменений, потому что «итоги прошлого вызывают массу вопросов» и начать реформирование стоит с именно с ответов на них.
Полный текст интервью с белорусским журналистом Сергеем Смирновым можно прочитать здесь.