Некоторые немецкие СМИ воспринимают «Северный поток-2» чуть ли не как личный подарок Берлину от президента РФ Владимира Путина, что является полной глупостью. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

«Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Фридрих Мерц в связи с «отравлением» Алексея Навального предложил заморозить проект на два года.

На самом деле, подчеркнул эксперт, Германии предлагают через «Северный поток-2» обеспечить энергетическую безопасность Европы на следующие десятилетия, а также заработать деньги на том, что Берлин будет распределять российский газ по территории Европы.

«В газовой сфере у нас есть доверительные отношения, которые длятся уже 50 лет. Никто здесь никого не обманывал, не подсиживал. И немецкие фирмы очень много от этого выигрывали. Все это Меркель понимает», — уверен Рар.

По его мнению, если остановить «Северный поток-2», то от этого в первую очередь пострадает сама Германия и немецкие фирмы, поэтому вряд ли европейцы примут какие-то жесткие санкции в отношении этого проекта.

России нужна Европа, Германии нужна Россия в Европе, поэтому кто-то может быть заинтересован в том, чтобы навсегда испортить отношения между Москвой и Берлином, добавил политолог.