По его словам, эту возможность он обсуждало с президентом России Владимиром Путиным и готов перебросить на космодром один или даже два белорусских стройтреста.
«Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители», — заверил белорусский президент.
Лукашенко добавил, что по ценам и качеству работ белорусов «вряд ли даже японцы или корейцы превзойдут». Кроме того, лидер Белоруссии собирается в 2021 году посетить Приморье и Камчатку.
Космодром «Восточный» площадью около 700 квадратных километров находится в Амурской области вблизи города Циолковский.
Президент Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в 2007 году.
Возведение первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в 2016-м.
Строительство второй очереди началось в мае 2019 года и должно завершиться к декабрю 2022-го.