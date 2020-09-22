Специалисты из Белоруссии могут подключиться к строительству космодрома «Восточный». Об этом 22 сентября заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края, передает РИА Новости

При производстве российского модуля для МКС отказались от украинских деталей © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным и готов перебросить на космодром один или даже два белорусских стройтреста.

«Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители», — заверил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что по ценам и качеству работ белорусов «вряд ли даже японцы или корейцы превзойдут». Кроме того, лидер Белоруссии собирается в 2021 году посетить Приморье и Камчатку.

Космодром «Восточный» площадью около 700 квадратных километров находится в Амурской области вблизи города Циолковский.

Президент Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома в 2007 году.

Возведение первого стартового комплекса началось в 2012 году и завершилось в 2016-м.

Строительство второй очереди началось в мае 2019 года и должно завершиться к декабрю 2022-го.