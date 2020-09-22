Если бы Россия действительно осуществляла вооруженную агрессию в отношении Украины, президент Владимир Зеленский рассказывал бы от этой самой «агрессии» из Канады. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Зеленский посвятил свою речь на Генассамблее ООН «российской угрозе» © president.gov.ua

«Если бы агрессия РФ против Украины была бы в реальной жизни, а не в воспаленных фантазиях Порошенко, которые, видимо, с гетманской булавой передались Зеленскому, то он бы о своих ощущениях и мировосприятии рассказывал, сидя в Канаде», — категоричен эксперт.

Гаспарян подчеркнул, что в этом заявлении Зеленского нет ничего нового, посетовав, что спичрайтеры украинского президента пишут для него примерно одинаковые тексты для выступления на всех международных площадок.

А прежде чем рассуждать об уроках Второй мировой войны, добавил политолог, Зеленскому следовало бы обратить внимание на собственную страну, где уже давно полным ходом идет героизация нацизма.

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