Ранее Зеленский на торжественном заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания ООН в режиме видеосвязи заявил, что «российская агрессия» в Донбассе доказали, что трагический урок Второй мировой войны не усвоен.
«Если бы агрессия РФ против Украины была бы в реальной жизни, а не в воспаленных фантазиях Порошенко, которые, видимо, с гетманской булавой передались Зеленскому, то он бы о своих ощущениях и мировосприятии рассказывал, сидя в Канаде», — категоричен эксперт.
Гаспарян подчеркнул, что в этом заявлении Зеленского нет ничего нового, посетовав, что спичрайтеры украинского президента пишут для него примерно одинаковые тексты для выступления на всех международных площадок.
А прежде чем рассуждать об уроках Второй мировой войны, добавил политолог, Зеленскому следовало бы обратить внимание на собственную страну, где уже давно полным ходом идет героизация нацизма.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.