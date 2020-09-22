Экс-президент Украины Петр Порошенко вывел из страны 7,9 миллиона долларов (602,4 миллиона рублей). Об этом свидетельствуют данные базы FinCen - подразделения Минфина США, которое изучает движение долларов США во всем мире, передает Vesti.ua 22 сентября

«Набивают деньгами свои кошельки!». В вотчине Порошенко прошел митинг против олигархов © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк Отмечается, что Международный инвестиционный банк (МИБ) Порошенко является одним из лидеров по количеству операций в массиве данных FinCen. Так, экс-президент провел 81 сделку, выведя с Украины 7,9 миллиона долларов и заведя 1,8 миллиона (137,3 миллиона рублей).

ОАО «Международный инвестиционный банк» было зарегистрировано 11 марта 2008 года. Одним из его владельцев является друг Порошенко Игорь Кононенко. После поражения Порошенко на выборах президента в 2019 году банк начал сворачивать бизнес. Так, за девять месяцев 2019 года его активы сократились в три раза, с 9 до 3 миллиардов гривен (с 24,3 до 8 миллиардов рублей), средства клиентов сократились на 77%.

МИБ фигурирует в материалах многих уголовных дел. Украинские правоохранители подозревают, что Порошенко вывел со счетов банка 15 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей) и 2,2 миллиона гривен (5,9 миллиона рублей). После обыска в ноябре 2019 года Порошенко переписал часть акций банка на своего сына.