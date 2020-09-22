В Белоруссии сейчас можно остановить геополитическое противостояние, которое могло вспыхнуть, как вспыхнул украинский конфликт между Россией и Западом в 2014 году из-за Майдана. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью «Московскому комсомольцу»

«Все битвы будут проиграны»: Рар пояснил, что произойдет, если Германия «сдаст» «Северный поток-2» © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк констатировал эксперт.

При этом Запад понимает, подчеркнул Рар, что Белоруссия является экономическим и военно-политическим союзником России, поэтому Москва влияет на ситуацию в республике гораздо больше, чем Запад.

Политолог прогнозирует, что Россия будет сейчас предлагать Белоруссии более тесную интеграцию в рамках Союзного государства, которую президент Александр Лукашенко отклонял в последние 20 лет, поскольку путь на Запад при Лукашенко для Белоруссии будет закрыт.

В то же время, по его мнению, Лукашенко должен разрешить внутренний белорусский конфликт мирным путем, а не силовым подавлением, которое ни к чему хорошему не приведет.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.