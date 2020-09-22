«Слава богу, в Беларуси я такого противостояния Запада и России не чувствую. И Запад его не хочет, и Россия не хочет», — констатировал эксперт.
При этом Запад понимает, подчеркнул Рар, что Белоруссия является экономическим и военно-политическим союзником России, поэтому Москва влияет на ситуацию в республике гораздо больше, чем Запад.
Политолог прогнозирует, что Россия будет сейчас предлагать Белоруссии более тесную интеграцию в рамках Союзного государства, которую президент Александр Лукашенко отклонял в последние 20 лет, поскольку путь на Запад при Лукашенко для Белоруссии будет закрыт.
В то же время, по его мнению, Лукашенко должен разрешить внутренний белорусский конфликт мирным путем, а не силовым подавлением, которое ни к чему хорошему не приведет.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.