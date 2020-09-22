Киевский магазин из простого «Сільпо» стал аутентичной французской лавкой с названием Votre Marché («Ваш рынок») специально для съемок фильма компании Netflix, сообщила в своем Facebook директор по маркетингу супермаркета Екатерина Огуряева 22 сентября

Одну из улиц Киева декорировали во французском стиле: вывески и дорожные знаки на французском языке, тротуары украсили цветами.

В этих декорациях будут снимать комедийный боевик The Last Mercenary («Последний наемник»), действия которого разворачиваются в Париже.

«12 сентября супермаркет "Сільпо" на улице Ярославской, 56А в Киеве, переименовали в Votre Marche для съемок фильма компании Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли», — написала Огуряева.

Съемки планируется закончить до 26 сентября, тогда супермаркету вернется привычное название «Сільпо».