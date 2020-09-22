По ее словам, после адресованной кассирше просьбы обслуживать ее на украинском языке, девушка спросила писательницу, почему она не любит русский.
«Начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. "У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стрелял, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом"», — написала Ницой.
Она также заявила девушке за кассой, что в Конституции Украины не говорится, что она должна обслуживать ее на русском языке, и напомнила о языковом законе, согласно которому в публичном пространстве на Украине должен применяться украинский.
После этого писательница пригрозила вызвать полицию, но ограничилась разговором с администратором супермаркета, которая встала на сторону покупательницы и призвала кассиршу обсуживать посетителей на украинском языке. Девушка в ответ на это возмутилась, отметив, что она из Владивостока и хотела бы разговаривать на том языке, на каком ей хочется.
«Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей"», — резюмировала Ницой.
В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничил возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский.