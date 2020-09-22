Украинская писательница Лариса Ницой устроила скандал из-за того, что кассирша киевского супермаркета «Варус» обслуживала ее на русском языке. Об этом Ницой рассказала на своей странице в Facebook 22 сентября

Скандалистка Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины © Facebook, Олеся Венгринович | Facebook, Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

«Начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. "У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стрелял, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом"», — написала Ницой.

Она также заявила девушке за кассой, что в Конституции Украины не говорится, что она должна обслуживать ее на русском языке, и напомнила о языковом законе, согласно которому в публичном пространстве на Украине должен применяться украинский.

После этого писательница пригрозила вызвать полицию, но ограничилась разговором с администратором супермаркета, которая встала на сторону покупательницы и призвала кассиршу обсуживать посетителей на украинском языке. Девушка в ответ на это возмутилась, отметив, что она из Владивостока и хотела бы разговаривать на том языке, на каком ей хочется.

«Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей"», — резюмировала Ницой.

В апреле 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ограничил возможность использования языков национальных меньшинств, включая русский.