На Украине силы «антимайдана» могли одержать победу в 2013-2014 году, если бы экс-президент Виктор Янукович обратился за помощью к этим силам. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Вышинский рассказал, мог ли на самом деле Янукович разогнать Майдан © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«То есть не то что бы внутренне киевляне его не поддерживали. Наверное, внутренне поддерживало даже большинство. Но выходить на улицу и протестовать они были не готовы. Это было видно даже по внешней атрибутике», — указал Ищенко.

Политолог подчеркнул, что в 2014 году Майдан заканчивался за последней баррикадой, и митингующие старались от нее не отходить, поскольку в то время Киев жил своей жизнью и относился к этим протестам достаточно враждебно, потому что протестующие с непонятными целями перекрывали весь город и мешали киевлянам жить.

Теоретически Янукович мог разогнать Майдан при помощи одних силовых структур, но потом ему бы пришлось повернуться в сторону России, двери на Запад были бы закрыты, а в западноукраинских регионах начались бы сепаратистские тенденции.

Тем не менее, при правильном поведении Янукович мог бы справиться с этими проблемами, но он этого делать не стал, заключил собеседник издания.