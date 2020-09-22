Адвокат Валентин Рыбин, представляющий сторону убитого офицером СБУ жителя Авдеевки Донецкой области Украины, приковал себя наручниками в зале суда. Так он провел почти сутки, требуя назначить новую дату заседания, однако пока ничего не добился, о чем и написал у себя в Facebook 22 сентября

Рыбин написал в соцсети, что рассмотрение дела, назначенное коллегией судей на 21-22 сентября, пока не состоялось.

По словам правозащитника, заседание срывается самим судом.

«В заседании планировалось допросить ряд важных свидетелей обвинения, но… Признаться, я впервые сталкиваюсь с сопротивлением самого суда, всячески не желающего исполнять свою прямую обязанность — рассматривать дело!» — написал адвокат в Facebook.

Адвокат Рыбин о деле Стерненко - видео требует рассмотреть дело по факту преступления, произошедшего еще в 2017 году.

По данным следствия, майор СБУ Вадим Федорчук, будучи пьяным, вместе с двумя военнослужащими 72-го ОМБР выкрал жителя Авдеевки, вывез его за пределы города на трассу Константиновка-Донецк, связал потерпевшему руки, обокрал, жестоко избил, бросил на дороге и скрылся.

Потерпевший получил открытый перелом черепа, кровоизлияние в мозг, множественные травмы и переломы ребер, отчего и скончался.

От должности майора Федорчука отстранили только через месяц и всего на 60 дней, позже срок продлен не был.