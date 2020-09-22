Президент Владимир Зеленский обсудил с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым реформы и повышение эффективности законодательства Украины. Предприниматель рассказал об этом на своей странице в Facebook 21 сентября

Саакашвили рассказал, какие подготовил украинцам реформы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я представил ему свое предложение по повышению эффективности процесса реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно», — написал Сейсембаев.

Он отметил, что намерен распланировать свою работу и собрать команду, в связи с чем может «застрять в Украине надолго».

Кроме того, бизнесмен опубликовал фото со встречи, на которой видно, что при разговоре также присутствовал председатель исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, кандидат в премьер-министры Грузии Михаил Саакашвили.

В то же время ни на страницах Зеленского в соцсетях, ни на его сайте сообщений об этой беседе нет. Саакашвили также никак не прокомментировал факт встречи.

Сейсембаев стал бизнесменом сразу после окончания учебы, открыв частную коммерческую фирму «Сеймар коммерция», которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. После он создал концерт «Сеймар» и начал скупку птицефабрик, основал компанию «Аллель Аго».

В 2002 году предприниматель расширил свой бизнес, купив компанию «Картель» — одного из двух сотовых операторов страны. Через два года компания была продана. В 2005 году он также продал российской компании МТС компанию киргизского оператора связи «Бител», которую приобрел годом ранее.

Также Сейсембаев был председателем совета директоров «Альянс Банк» — одного из 10 крупнейших банков Казахстана. В 2009 году он выехал из страны и не возвращался около трех лет. В это время было начато расследование дела о хищении и отмывании денежных средств «Альянс Банка».

В 2009 году против бизнесмена было открыто дело по факту организации и руководства преступной группой для хищения средств финучреждения. Рассмотрение дела в судах продолжалось несколько лет, после чего Сейсембаева признали невиновным.

Кроме того, предприниматель неоднократно появлялся как мотивационный оратор в YouTube-роликах украинского предпринимателя и блогера Андрея Федорива — основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды «Моршинская», «Новая Почта», OLX, «Ощадбанк», Rozetka, Ukrnafta, «Фокстрот» и др.