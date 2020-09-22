Александру Лукашенко удалось удержаться в кресле президента Белоруссии, но все равно в положение в республике довольно шаткое, потому что протесты продолжаются. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Украина исчезнет через 25 лет? Богдан Безпалько подвёл политические итоги недели © РИА Новости, Нина Зотина

К тому же, по его словам, часть белорусов перешла к пассивному сопротивлению и по сути к партизанской войне.

«Что касается, собственно, Лукашенко, то он не добился ощутимых результатов на переговорах с Путиным: кредит, который анонсирован, на самом деле в значительной степени является рефинансированием уже существующих кредитов и, возможно, выплаты за существующий долг Белоруссии перед «Газпромом» в размере $330 миллионов. Так что реальных, живых денег сам Лукашенко не получит, на что он очень рассчитывал», — указал Безпалько.

Но это решение вполне закономерно, ввиду того, что перед выборами, как и сразу после, Лукашенко делал крайне антироссийские заявления и крайне не комплементарные в том числе к российскому политическому руководству, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.