Система США по неконтролируемому печатанию долларов достигла своего предела в начале 2000-х годов, ей понадобились новые рынки, и именно поэтому в то время возникли противоречия между Штатами, Россией и Китаем. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ищенко сказал, нужно ли России ставить на углубленное сотрудничество с Китаем © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Поскольку Россия и Китай оказались государствами несколько более мощными, чем Латвия или Эстония, сломать их не получилось. Эта борьба продолжается до сих пор, и по мере продолжения этой борьбы кризис на Западе усиливается, потому что новые рынки они не получают», — указал Ищенко.

В результате, указал политолог, США вступили в конфликт с Западной Европой, поскольку у них не получилось захватить российский или китайский рынок, и теперь они пытаются ограбить европейцев.

И поскольку США за последние 5-10 лет не смогли ограбить Европу, то они столкнулись с серьезным внутренним кризисом, поскольку денег на содержания всей американской элиты тоже не хватает, добавил политолог.