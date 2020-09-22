Эксперт отметил, что США понадобилось встроить Россию и Китай в собственную систему, но на позиции ресурсных придатков, которые отдают значительную часть произведенного ими ресурса на благо США и частично Западной Европы.
«Поскольку Россия и Китай оказались государствами несколько более мощными, чем Латвия или Эстония, сломать их не получилось. Эта борьба продолжается до сих пор, и по мере продолжения этой борьбы кризис на Западе усиливается, потому что новые рынки они не получают», — указал Ищенко.
В результате, указал политолог, США вступили в конфликт с Западной Европой, поскольку у них не получилось захватить российский или китайский рынок, и теперь они пытаются ограбить европейцев.
И поскольку США за последние 5-10 лет не смогли ограбить Европу, то они столкнулись с серьезным внутренним кризисом, поскольку денег на содержания всей американской элиты тоже не хватает, добавил политолог.