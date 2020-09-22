В Киеве задержали хакера, который блокировал продажу билетов на концерты своей любимой украинской певицы. Об этом 21 сентября сообщили на сайте Киберполиции

Украинский хакер похитил персональные данные жителей ЕС и США, но был пойман своими © npu.gov.ua | npu.gov.ua | Перейти в фотобанк

В результате таких действий два концерта певицы были отменены. Еще три прошли в присутствии лишь 30% зрителей.

По предварительным данным, сумма ущерба составила свыше 500 тысяч гривен (больше 1,3 млн рублей).

В отношении хакера возбудили уголовное дело о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Имя певицы полиция не называет. Однако, по данным «Страны», речь идет об известной певице Христине Соловий.