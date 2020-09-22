Следствие установило, что 24-летний молодой человек, который проживает в Деснянском районе столицы, осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом фигурант использовал иностранные VPN-сервисы.
В результате таких действий два концерта певицы были отменены. Еще три прошли в присутствии лишь 30% зрителей.
По предварительным данным, сумма ущерба составила свыше 500 тысяч гривен (больше 1,3 млн рублей).
В отношении хакера возбудили уголовное дело о несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Имя певицы полиция не называет. Однако, по данным «Страны», речь идет об известной певице Христине Соловий.