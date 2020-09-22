Вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня посетит Киев с первым официальным визитом на Украине. Об этом 22 сентября сообщает Министерство иностранных дел Украины

Не Евросоюз. Боррель рассказал, кто будет решать судьбу «Северного потока – 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Дмитрием Кулебой, с которым они обсудят вопросы сотрудничества Евросоюза и Украины, включая подготовку 22-го саммита «Украина-ЕС», который состоится 1 октября в Брюсселе.

Также у Борреля запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Дмитрием Тараном. Кроме того, он намерен посетить Совещательную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

Изначально визит высокого представителя ЕС был запланирован на 15 марта, но поездка была отсрочена из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.