Отмечается, что в рамках визита у чиновника запланирована встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой, с которым они обсудят вопросы сотрудничества Евросоюза и Украины, включая подготовку 22-го саммита «Украина-ЕС», который состоится 1 октября в Брюсселе.
Также у Борреля запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Дмитрием Тараном. Кроме того, он намерен посетить Совещательную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).
Изначально визит высокого представителя ЕС был запланирован на 15 марта, но поездка была отсрочена из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.