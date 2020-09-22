Президента США Дональда Трампа на брифинге в Белом доме журналисты спросили о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, однако лидер Соединенных Штатов ушел от ответа, сообщает РИА Новости 22 сентября

Представители американских СМИ поинтересовались у Трампа, кто, по его мнению, отравил Навального. Сначала президент США попросил повторить вопрос, потом сказал: «Мы обсудим это в другой раз».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон обязательно отреагирует на инцидент с российским оппозиционером, как только его «отравление» подтвердят эксперты.

Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет», а уже через пару дней похвастался в сети, что почти пришел в себя.