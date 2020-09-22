Как сообщили в ведомстве, возобновление работы мобильного приложения «ВКонтакте» на Украине произошло не из-за снятия санкций, а из-за смены прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению.
«Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк <…> подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», — говорится в ответе СНБО.
Отмечается, что, по мнению Демедюка, «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины.
В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при ведомстве взаимодействуют с международными партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы «ВКонтакте» на территории Украины.
В 2017 году решением СНБО были применены санкции против российских соцсетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к ресурсам сервисов Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В мае 2020 года санкции были продлены до 2023 года.