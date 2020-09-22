Украинские специалисты по кибербезопасности при поддержке международных коллег занимаются разработкой мер по блокированию российской соцсети «ВКонтакте» на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, передает Укринформ 22 сентября

Минкульт Украины пожалуется в Google на российскую соцсеть «Вконтакте» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк <…> подчеркнул, что активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может представлять угрозу национальной безопасности страны», — говорится в ответе СНБО.

Отмечается, что, по мнению Демедюка, «ВКонтакте» используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины.

В СНБО также сообщили, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при ведомстве взаимодействуют с международными партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы «ВКонтакте» на территории Украины.

В 2017 году решением СНБО были применены санкции против российских соцсетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей к ресурсам сервисов Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В мае 2020 года санкции были продлены до 2023 года.