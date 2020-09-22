Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 21 сентября
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 21 сентября
По его словам, в стране сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.

«Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом — ред.), как достаточно напряженную», — сказал Степанов.

По состоянию на утро 21 сентября из 30 тысяч коек было занято 13 108.    