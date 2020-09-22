Глава Минздрава Украины расценивает ситуацию с пандемией коронавируса в стране как достаточно напряжённую. Об этом 22 сентября он заявил в эфире программы «Свобода слова»
По его словам, в стране сейчас занята почти половина коек, предусмотренных для больных COVID-19.
«Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом — ред.), как достаточно напряженную», — сказал Степанов.
По состоянию на утро 21 сентября из 30 тысяч коек было занято 13 108.
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