Глава Минздрава Украины расценивает ситуацию с пандемией коронавируса в стране как достаточно напряжённую. Об этом 22 сентября он заявил в эфире программы «Свобода слова»

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 21 сентября «Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом — ред.), как достаточно напряженную», — сказал Степанов. По состоянию на утро 21 сентября из 30 тысяч коек было занято 13 108.