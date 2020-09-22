Ранее обязанности руководителя ГБР исполнял Александр Соколов.
«Замена и.о. главы связана, очевидно, с конфликтом Соколова и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Руководитель НАПК Александр Новиков сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР после письма, в котором НАПК указало на то, что замдиректора бюро Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана», — говорится в сообщении.
Сухачев окончил Национальную юридическую академию в Харькове, имеет степень доктора юридических наук. С 2000 года служил в СБУ, в 2017-2019 годах занимал должность замначальника департамента Генпрокуратуры.
В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.