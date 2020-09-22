И.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) стал Алексей Сухачев. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщил Telegram-канал Украина.ру

Ранее обязанности руководителя ГБР исполнял Александр Соколов.

«Замена и.о. главы связана, очевидно, с конфликтом Соколова и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Руководитель НАПК Александр Новиков сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР после письма, в котором НАПК указало на то, что замдиректора бюро Александр Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана», — говорится в сообщении.

ГБР определилось, кто виноват в присоединении Крыма к РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.