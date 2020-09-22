Белруссии следует отказаться от красно-зеленого флага как «символа эпохи Лукашенко» и от бело-красно-белого как «символа протестов». Об этом политолог Всеволод Шимов сказал в интервью изданию Украина.ру

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Шимов также отметил необходимость сменить госсимволику Белоруссии. Так, по его словам, красно-зеленый флаг не стал легитимным символом республики — это «символ эпохи Лукашенко, который вместе с ним, скорее всего, и уйдет».

В то же время бело-красно-белый (БЧБ) флаг ассоциируется с «воинствующим белорусским этническим национализмом, а также историей белорусского коллаборационизма», отметил политолог.

«Думаю, что довольно большое число людей воздержалось от поддержки протестующих в том числе из-за того, что протест окрасился в цвета БЧБ. По-хорошему, Белоруссии нужна полностью новая символика, не красно-зеленая и не бело-красно-белая», — сказал он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.