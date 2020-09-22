Отмечается, что принятый в марте закон CARES Act, который предусматривает оказание помощи и реализацию мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса, в частности предполагает покрытие расходов на вакцины от COVID-19. Кроме того, закон предусматривает, что участвующие в программе Medicare не будут платить за вакцинирование из собственных средств.
Однако, поскольку программа не покрывает расходы на препараты, одобренные медицинским регулятором FDA для экстренного использования, должностные лица администрации США пришли к выводу, что миллионы жителей страны могут быть вынуждены платить собственные деньги за вакцины, которые правительство хотело сделать бесплатными.
В программе Medicare участвуют около 44 миллионов американцев. Сейчас власти США изучают варианты, которые позволят сделать вакцину бесплатной для всех американцев.
В США зафиксировано более 6,83 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 199 тысяч человек скончались в результате заражения.