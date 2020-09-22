Вакцина от коронавируса может оказаться платной для миллионов американцев вопреки планам властей США. Об этом 22 сентября сообщает Wall Street Journal

Вакцина не сможет решить проблему пандемии – ООН © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Однако, поскольку программа не покрывает расходы на препараты, одобренные медицинским регулятором FDA для экстренного использования, должностные лица администрации США пришли к выводу, что миллионы жителей страны могут быть вынуждены платить собственные деньги за вакцины, которые правительство хотело сделать бесплатными.

В программе Medicare участвуют около 44 миллионов американцев. Сейчас власти США изучают варианты, которые позволят сделать вакцину бесплатной для всех американцев.

В США зафиксировано более 6,83 миллиона случаев инфицирования коронавирусом, 199 тысяч человек скончались в результате заражения.