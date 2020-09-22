Как сообщает немецкое издание, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с запросом о том, может ли кто-то в Германии взяться за расследование дела. Однако там лишь «покачали головой».
«Издание отмечает "существенное различие" между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании: если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России», — говорится в сообщении.
Отмечается, что немецкие правоохранители могли бы взяться за дело Навального лишь в том случае, если бы его состояние резко ухудшилось — но и в этом случае за дело взялась бы прокуратура Берлина, а не генеральная прокуратура в Карлсруэ.
Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.