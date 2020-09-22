Германия не сможет начать уголовное расследование «отравления» российского оппозиционера Алексея Навального, так как инцидент произошел на территории России. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sueddeutsche Zeitung

Как сообщает немецкое издание, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель объявила о результатах исследования проб Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с запросом о том, может ли кто-то в Германии взяться за расследование дела. Однако там лишь «покачали головой».

«Издание отмечает "существенное различие" между инцидентом с Навальным и предполагаемым отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании: если Скрипали, по утверждениям британских властей, были отравлены в английском Солсбери, то инцидент с блогером произошел в России», — говорится в сообщении.

«Бессмертие» или забвение? Эксперты о перспективах Навального после возвращения в Россию © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.