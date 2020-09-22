«Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко Александру Николаевичу… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 9.11.2020 в рамках срока досудебного расследования. Взять подозреваемого… под стражу в зале суда. Определить Юрченко Александру Николаевичу размер залога в размере 1420 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 3 001 565 гривен ($106,5 тысячи долларов — ред.)», — заявила судья в зале суда.
Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Неделей ранее из-за взятки задержали помощника Юрченко — Ивана Фищенко. Правоохранители считают, что депутат попросил предоставить ему $13 тысяч взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем — $200 тысяч для подкупа членов комитета.
Были опубликованы записи прослушки депутата, якобы подтверждающие его вину, однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказывалась предъявить подозрение депутату из-за якобы нехватки оснований. В тот же день глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Юрченко заявил о выходе из фракции. Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, указав, что Юрченко ведет себя так, «будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года». В четверг Венедиктова сообщила, что все-таки подписала подозрение Юрченко.