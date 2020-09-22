Высший антикоррупционный суд Украины арестовал до 9 ноября депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Юрченко, подозреваемого в коррупции. Об этом 21 сентября сообщает РИА Новости

Мусор и падающий рейтинг «Слуг народа». О чём говорит скандальное «дело Юрченко» © Facebook Олександр Юрченко

Ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Неделей ранее из-за взятки задержали помощника Юрченко — Ивана Фищенко. Правоохранители считают, что депутат попросил предоставить ему $13 тысяч взятки за внесение предложений к законопроекту, а в будущем — $200 тысяч для подкупа членов комитета.

Были опубликованы записи прослушки депутата, якобы подтверждающие его вину, однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказывалась предъявить подозрение депутату из-за якобы нехватки оснований. В тот же день глава фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия сообщил, что Юрченко заявил о выходе из фракции. Офис президента Украины отреагировал на ситуацию, указав, что Юрченко ведет себя так, «будто он полностью пропустил все политическое развитие общества после 2014 года». В четверг Венедиктова сообщила, что все-таки подписала подозрение Юрченко.