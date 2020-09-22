На Украине с 22 по 25 сентября проведут стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением значительного количества военнослужащих и техники. Об этом 22 сентября сообщает «Интерфакс-Украина»

Украина пообещала необычный ответ на военные учения РФ «Кавказ 2020» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Руслана Хомчака — ред.) по теме: "Управление межвидовыми группированиями войск в операции сил обороны". Они являются итоговым мероприятием всего комплекса подготовки Вооруженных сил Украины в 2020 учебном году», — рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран.

Он отметил, что к маневрам привлекается более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск и специальных войск ВСУ, а также других составляющих сил обороны, будет задействовано около 12 тыс. единиц вооружения и до 700 единиц военной техники.

Кроме того, добавил Таран, учения проводятся на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к вероятному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины.

Таран также напомнил, что в течение 2020 года органы военного управления провели организационные мероприятия для перехода на J-структуру по аналогии системы управления стран-членов НАТО. По его словам, учения станут контрольным мероприятием для проверки этой новой системы.