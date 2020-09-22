«Сегодня встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно ещё "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая», — написал Сейсембаев.
Бизнесмен сообщил, что Зеленский понравился ему как человек. Он добавил, что сейчас надо решить много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду.
«Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу… Я здесь буду помогать Украине. Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом — эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата», — резюмировал он.
В конце августа председатель Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили говорил, что Сейсембаев будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.