Казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев 21 сентября на своей странице в Facebook рассказал о встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что займется реформами на Украине

МВД Украины нашло виноватого в провале реформы полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бизнесмен сообщил, что Зеленский понравился ему как человек. Он добавил, что сейчас надо решить много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду.

«Прошу своих подписчиков и друзей не политизировать мою работу… Я здесь буду помогать Украине. Речь не идёт ни и о каком экспорте цветных революций, ни о каком-то опыте оппозиционной деятельности. Я здесь занимаюсь своим любимым делом — эффективностью процессов. Для меня это профессиональный вызов. В бизнесе я это внедрял много раз, теперь хочу попробовать внедрить это в работу госаппарата», — резюмировал он.

В конце августа председатель Национального комитета реформ Украины Михаил Саакашвили говорил, что Сейсембаев будет отвечать за международную деятельность Офиса простых решений и результатов.