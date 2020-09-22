По его словам, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация в Донбассе и вхождение Крыма в состав России доказывают, что этот урок не был усвоен.
«Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — подчеркнул президент.
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что война в Донбассе завершится при президентстве Зеленского. Он также заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.