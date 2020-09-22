Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире

Корнилов объяснил, почему Зеленский уже заслужил, чтобы Россия ввела против него санкции © пресс-служба президента Украины

«Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — подчеркнул президент.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что война в Донбассе завершится при президентстве Зеленского. Он также заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.