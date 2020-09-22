«Мы категорически отрицаем возврат к Конституции 1994 года, понимая, что, во-первых, это значит вступить в бесперспективный конфликт с государством, которое работает по действующей редакции основного закона, и тогда о реформах можно напрочь забыть», — сказал он.
Также, по мнению эксперта, предыдущий вариант Конституции был принят под влиянием «прозападных, националистских кругов».
Именно поэтому, продолжает Лущ, в белорусской Конституции образца 1994 года русский язык не имеет государственного статуса, а в качестве государственной символики названы герб «Погоня» и коллаборационистский бело-красно-белый флаг, который сейчас стал символом протестов.
По мнению Луща, использование этого полотна имеет четко прослеживаемый прозападный источник.
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Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской народной республики с 1991 года по 1995 год.
На смену ему пришел красно-зеленый флаг, который до сих пор является официальным государственным символом.
Во время Великой Отечественной войны администрация Третьего рейха решила сделать на белорусских коллаборационистов для борьбы с советскими партизанами. Немцы разрешили им использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в 1942 году.