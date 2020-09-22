Возврат к белорусской Конституции образца 1994 года не просто отбросит развитие страны назад в период «прозападного, националистского» влияния, но и наглухо закроет все возможности к проведению реформ, рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ

«Мы категорически отрицаем возврат к Конституции 1994 года, понимая, что, во-первых, это значит вступить в бесперспективный конфликт с государством, которое работает по действующей редакции основного закона, и тогда о реформах можно напрочь забыть», — сказал он.

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Именно поэтому, продолжает Лущ, в белорусской Конституции образца 1994 года русский язык не имеет государственного статуса, а в качестве государственной символики названы герб «Погоня» и коллаборационистский бело-красно-белый флаг, который сейчас стал символом протестов.

По мнению Луща, использование этого полотна имеет четко прослеживаемый прозападный источник.

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Бело-красно-белый флаг был флагом Белорусской народной республики с 1991 года по 1995 год.

На смену ему пришел красно-зеленый флаг, который до сих пор является официальным государственным символом.

Во время Великой Отечественной войны администрация Третьего рейха решила сделать на белорусских коллаборационистов для борьбы с советскими партизанами. Немцы разрешили им использовать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» в 1942 году.