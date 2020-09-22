Эксперт напомнил, что в преддверии инаугурации Александра Лукашенко, пятый президентский срок которого истекает 5 ноября, планируется множество акций, планируется множество акций, перекрытие дорог и забастовки на предприятиях
«Если протестные акции будут проходить в мирном формате, это будет сохранением статус-кво, которое не будет сказываться на общественно-политической ситуации в Беларуси. Если же все это будет сопровождаться провокациями, а перекрытие дорог, это, безусловно, нарушение закона, стычками с представителями органов правопорядка, тогда ситуация может прийти к острой фазе конфликта», — рассказал Никита Данюк.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.