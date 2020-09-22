Протестная волна в Белоруссии в ближайшее время вряд ли пойдет на спад. Об этом в комментарии радио Sputnik Беларусь заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк

Эксперт напомнил, что в преддверии инаугурации Александра Лукашенко, пятый президентский срок которого истекает 5 ноября, планируется множество акций, планируется множество акций, перекрытие дорог и забастовки на предприятиях

«Если протестные акции будут проходить в мирном формате, это будет сохранением статус-кво, которое не будет сказываться на общественно-политической ситуации в Беларуси. Если же все это будет сопровождаться провокациями, а перекрытие дорог, это, безусловно, нарушение закона, стычками с представителями органов правопорядка, тогда ситуация может прийти к острой фазе конфликта», — рассказал Никита Данюк.

Триумф прозрения. Лукашенко назвал семь фактов о прошлом и ни одного о будущем © REUTERS, Tut.By via REUTERS

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.