Президенту Белоруссии Александру Лукашенко придется оставить свой пост, если он не начнет работать с «глубинным народом», сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 21 сентября

Эксперт отметил, что белорусская власть до протестов полагалась исключительно на регулярные «войска»: силы правопорядка, партии власти, чиновников, политактив, кадровый резерв и прочее.

«С поверхностной бюрократией легче работать, чем с глубинным народом. А придётся! Иначе — "Уходи!" Бацька это может не успеть понять, но Владимир Путин внимательно на него смотрел на встрече в Сочи», — сказал он.

По мнению Выдрина, сейчас Белоруссия дает России передышку и опыт — «не только для защиты, но и для победы».

Однако нужно, чтобы опыт Минска был «адаптирован российской властью и обществом, не задушен чиновничьей хваткой», считает он.

Жизнь после встречи Путина с Лукашенко: чем должна заняться Россия в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк здесь.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, которые не прекращаются до сих пор.

По данным Службы внешней разведки РФ, протесты координируются и финансируются США при поддержке Украины, Литвы и Польши.