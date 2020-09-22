«Как бы к Трампу ни относиться, но он исповедует знакомые нам парадигмы: мужчина и женщина, взрослый и ребенок, слово и ответственность, правда и ложь, война и мир, власть и деньги… Его же оппоненты постоянно меняют свою позицию и стирают различия этих базовых понятий», — рассказал эксперт.
Он отметил, что мораль, которую навязывает Демократическая партия США, «это бесовство, когда всё дозволено и всё запрещено одновременно… когда можно всё оправдать и всё можно охаять».
Такой эксперимент демократы уже поставили на Украине, считает эксперт.
«Байден — это постаревший Зеленский, или Зеленский — это молодой Байден. Да, последний уже не сможет играть на рояле в духе «постморали», но блудить словами будет так же виртуозно», — сказал он.
С интервью Выдрина можно ознакомиться здесь.
Ранее Владимир Зеленский исполнил эстрадный номер, в ходе которого играл на рояле, стоя с поднятыми вверх руками и спущенными штанами. Когда он приседал, раздавался звук, который обычно извлекается из рояля ударом пальцев по клавишам.