Борьба кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа — это не только борьба демократов и республиканцев, но и схватка традиционной морали и «бесовщины», сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 21 сентября

«Как бы к Трампу ни относиться, но он исповедует знакомые нам парадигмы: мужчина и женщина, взрослый и ребенок, слово и ответственность, правда и ложь, война и мир, власть и деньги… Его же оппоненты постоянно меняют свою позицию и стирают различия этих базовых понятий», — рассказал эксперт.

Кто лучше обзовётся: Трамп и Байден устроили словесную дуэль © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Такой эксперимент демократы уже поставили на Украине, считает эксперт.

«Байден — это постаревший Зеленский, или Зеленский — это молодой Байден. Да, последний уже не сможет играть на рояле в духе «постморали», но блудить словами будет так же виртуозно», — сказал он.

С интервью Выдрина можно ознакомиться здесь.

Ранее Владимир Зеленский исполнил эстрадный номер, в ходе которого играл на рояле, стоя с поднятыми вверх руками и спущенными штанами. Когда он приседал, раздавался звук, который обычно извлекается из рояля ударом пальцев по клавишам.