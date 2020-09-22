«Еще не война, но заметное охлаждение отношений. Минская переговорная площадка, экономические отношения между Украиной и Белоруссией сейчас находятся под большим знаком вопроса», — сказал эксперт.
Золотарев прокомментировал также высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, где он призвал народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков».
По мнению Золотарева, такое заявление Лукашенко — реакция на непризнание Верховной Радой Украины выборов в Белоруссии.
Причем отреагировал Лукашенко, полагает аналитик, в формате, который демонстрировал Владимир Путин: «нет конфликта между народами, есть безумие политиков».
Полностью интервью можно прочитать здесь.