Минская переговорная площадка и в целом отношения между Украиной и Белоруссией сейчас находятся в зоне риска, заявил в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

«Еще не война, но заметное охлаждение отношений. Минская переговорная площадка, экономические отношения между Украиной и Белоруссией сейчас находятся под большим знаком вопроса», — сказал эксперт.

«Все ждут, пока Лукашенко ослабнет». Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко, где он призвал народы сопредельных стран, в том числе Украины, «остановить своих безумных политиков».

По мнению Золотарева, такое заявление Лукашенко — реакция на непризнание Верховной Радой Украины выборов в Белоруссии.

Причем отреагировал Лукашенко, полагает аналитик, в формате, который демонстрировал Владимир Путин: «нет конфликта между народами, есть безумие политиков».

Полностью интервью можно прочитать здесь.