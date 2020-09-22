Украина, похоронив Минские соглашения, «наезжает» на Донбасс и на Россию. Об этом российский политолог Евгений Сатановский написал в своем телеграм-канале «Армагеддоныч»

Дискуссия дипломатов: что думают о «Минске-2» Россия и Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса, а Минские соглашения требуют изменений.

«Опять же, на Украине Минские соглашения похоронили и явно наезжают на Донбасс. Да и на Россию. Она теперь в хорошей компании Белоруссией занимается. Польша, Литва, Украина… Где-то сбоку Латвия с Эстонией подвякивают. Новая Речь Посполитая явно становится в позу — и это очевидным образом антироссийский альянс. Упустили из виду раковую опухоль, она метастазы дала», — считает политолог.

Трехсторонняя контактная группа утвердила 12 пунктов Минских соглашений в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года при участии Германии и Франции были заключены вторые Минские соглашения. С украинской стороны их согласовывал пятый президент страны Петр Порошенко.