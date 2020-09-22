Глобальные потрясения и изменения в мире начнутся с Соединенных Штатов Америки, сказал политолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру, опубликованном 21 сентября

«Штаты слишком упорно цеплялись за роль "первой державы мира". Не понимая, что роль лидера — это не только привилегии, пироги и пышки, но и первостепенные риски. Соответственно, глобальные изменения, потрясения в мире начнутся (или уже начались) именно с них», — полагает эксперт.

Западные СМИ: 7 причин, почему исход президентских выборов в США невозможно предсказать © AP, здесь.

Напомним, в США не утихают протесты, часто перерастающие в беспорядки. Они начались после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.

Протесты в Штатах проходят на фоне президентских выборов. Кандидат от Демократической партии Джо Байден поддерживает протестующих, грабящих магазины и уничтожающих исторические памятники.