«Штаты слишком упорно цеплялись за роль "первой державы мира". Не понимая, что роль лидера — это не только привилегии, пироги и пышки, но и первостепенные риски. Соответственно, глобальные изменения, потрясения в мире начнутся (или уже начались) именно с них», — полагает эксперт.
С его интервью можно ознакомиться здесь.
Напомним, в США не утихают протесты, часто перерастающие в беспорядки. Они начались после гибели в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.
Протесты в Штатах проходят на фоне президентских выборов. Кандидат от Демократической партии Джо Байден поддерживает протестующих, грабящих магазины и уничтожающих исторические памятники.