По словам Золотарева, те, кто оказывает поддержку белорусской оппозиции, делают это не из благих намерений повысить уровень жизни в стране, мотив — помочь сменить власть в республике, для этого Запад и оказывает поддержку.
«Он (Запад — ред.) может оказывать финансовую, материальную, информационную помощь оппозиции, но делать из Белоруссии успешную конкурентоспособную страну никто не собирается. Это доказано на примере Украины», — сказал аналитик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Павел Латушко — бывший министр культуры республики Белоруссия, экс-директор Национального академического театра имени Янки Купалы, а ныне — член президиума оппозиционного Координационного совета республики.
Во время протестных акций в Белоруссии Латушко поддержал забастовку артистов театра, принял участие в похоронах первого погибшего на митингах Александра Тарайковского.
В августе 2020 года снят с поста директора театра. Свое увольнение он связал с тем, что поддерживал протестующих.
В начале сентября уехал в Польшу, где находится до сих пор.