Член президиума Координационного совета Белоруссии Павел Латушко заявил, что оппозиция страны ждет помощь от Запада в размере 3-4 миллиардов долларов. Это делается не для того, чтобы повысить конкурентоспособность республики, заявил в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

По словам Золотарева, те, кто оказывает поддержку белорусской оппозиции, делают это не из благих намерений повысить уровень жизни в стране, мотив — помочь сменить власть в республике, для этого Запад и оказывает поддержку.

«Он (Запад — ред.) может оказывать финансовую, материальную, информационную помощь оппозиции, но делать из Белоруссии успешную конкурентоспособную страну никто не собирается. Это доказано на примере Украины», — сказал аналитик.

Болкунец предположил, чем закончится затея оппозиции о 4 миллиардах долларов от Евросоюза © РИА Новости, Владимир Трефилов здесь.

Павел Латушко — бывший министр культуры республики Белоруссия, экс-директор Национального академического театра имени Янки Купалы, а ныне — член президиума оппозиционного Координационного совета республики.

Во время протестных акций в Белоруссии Латушко поддержал забастовку артистов театра, принял участие в похоронах первого погибшего на митингах Александра Тарайковского.

В августе 2020 года снят с поста директора театра. Свое увольнение он связал с тем, что поддерживал протестующих.

В начале сентября уехал в Польшу, где находится до сих пор.