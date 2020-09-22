Действия коллективного Запада и украинского руководства толкают Лукашенко в объятия Кремля, и белорусским властям ничего не остается, кроме как искать защиты у Российской Федерации, рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв

По словам эксперта, президент Белоруссии Александр Лукашенко, учитывая происходящее в его стране, ищет надежный тыл, и обеспечить его сегодня способна только Российская Федерация.

«Действия Запада и украинского руководства делают безальтернативным для Лукашенко вариант сближения с Москвой, но в процессе может начаться трансфер власти. Это не состоится завтра или послезавтра, но в среднесрочной перспективе Александра Григорьевича могут понизить в должности с председателя колхоза до главного агронома», — заявил эксперт.

Белоруссия: новые акции протеста, «раскрытие» силовиков и причина, почему Москва дала кредит Минску © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк здесь.

Лидер Белоруссии и президент РФ Владимир Путин встретились в Сочи 14 сентября, где договорились о предоставлении Минску полуторамиллиардного долларового кредита.

Встреча прошла на фоне протестов в Белоруссии против результатов выборов главы республики, на которых, согласно официальным данным, победил Лукашенко с результатом более 80% голосов.