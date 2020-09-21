Вашингтон утратил талант ведения дипломатии, в его арсенале остались только ультиматумы и санкции, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия США против Ирана. Его слова приводит РИА Новости 21 сентября

Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Дональд Трамп намерен издать указ для того, чтобы вводить санкции против тех, кто торгует с Ираном.

Кроме того, Вашингтон намерен ввести санкции против более 20 лиц и организаций, участвующих в иранской ядерной, ракетной и обычной программах вооружений.

Лавров отметил, что США «озвучивают много странных вещей», в том числе выставляют требования партнерам.

«И если их партнеры говорят, что не могут поступить так, просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются. Ставят ультиматум, обозначают сроки и вводят санкции», — сказал Лавров.

Он напомнил, что символом американской Республиканской партии является слон, и призвал Вашингтон не рассматривать мир «как посудную лавку».