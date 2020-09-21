Как отмечается, диверсантами оказались Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов.
«Почему целью СБУ стал итальянец, вполне объяснимо, если вспомнить, что именно итальянский суд приговорил украинского неонациста Виталия Маркива. Вот вам и обменный фонд», — пишет Telegram-канал Украина.ру.
Лукьяненко признался, что был завербован СБУ в 2016 году, служил в Народной милиции ДНР, после чего по заданию украинских спецслужб устроился в военную прокуратуру республики, где работал до 2018 года.
Позже, выполнив ряд задач, вернулся на подконтрольную Киеву территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов.
После получения нового задания и прохождения специальной подготовки по поддельным документам приехал на территорию Луганской Народной Республики.