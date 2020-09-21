В ЛНР задержали двух украинских диверсантов, планировавших похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, координировавшего работу Итальянского центра республики, сообщил Telegram-канал Украина.ру 21 сентября

Как отмечается, диверсантами оказались Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов.

«Почему целью СБУ стал итальянец, вполне объяснимо, если вспомнить, что именно итальянский суд приговорил украинского неонациста Виталия Маркива. Вот вам и обменный фонд», — пишет Telegram-канал Украина.ру.

Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Позже, выполнив ряд задач, вернулся на подконтрольную Киеву территорию, где рассказывал о своей деятельности в эфире одного из украинских телеканалов.

После получения нового задания и прохождения специальной подготовки по поддельным документам приехал на территорию Луганской Народной Республики.