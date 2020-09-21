Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что хотел бы выступить перед депутатами Государственной Думы РФ. Видеообращение оппозиционера 21 сентября опубликовано в его Telegram-канале

Мухин рассказал, какой сигнал от Москвы получила белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Павел Латушко в понедельник, 21 сентября, выступил в Европарламенте. Теперь он готов выступить и на заседании комитета по иностранным делам Государственной Думы России для того, чтобы представить позицию Координационного совета.

Латушко утверждает, что решить внутриполитический кризис могут только сами белорусы.

«Эти решения находятся в наших руках. Но мы также отдаем себе отчет, что без наших партнеров, коими являются Европейский Союз и Российская Федерация, достаточно сложно урегулировать внутриполитическую ситуацию, сложившуюся в Беларуси сегодня. Но наше отношение, и это было подчеркнуто в рамках выступления в Европейском Союзе, исходит из следующего: мы не заинтересованы дружить с Европейским Союзом против России, так же, как мы не заинтересованы углублять наши отношения с РФ против ЕС», — заявил он.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру заявил, что российское руководство не считает нужным вступать в какие-либо взаимоотношения с так называемой белорусской оппозицией.

По его словам, поскольку белорусская оппозиция создана, институционализирована и, главное, оплачивается Польшей, Литвой, Европейским союзом, поддерживается решениями органов власти этих стран, то настоящей оппозицией ее назвать нельзя.