«Каранкевич проинформировал о ходе строительства Белорусской атомной электростанции. В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год», — цитирует агентство сообщение Минэнерго.
Каранкевич также отметил, что Белоруссия продолжит взаимодействие с МАГАТЭ, в том числе в сфере укрепления ядерной безопасности в глобальном контексте.
По его словам, в 2021 году ожидается визит в Белоруссию консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите, которая станет уже восьмой по счету.
Белоруссия возводит Атомную электростанцию рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200».
Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является входящий в «Росатом» «Атомстройэкспорт».