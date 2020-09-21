Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй - в 2022 году, рассказал Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, выступая на 64-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. Его слова приводит Интерфакс 21 сентября

«Каранкевич проинформировал о ходе строительства Белорусской атомной электростанции. В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год», — цитирует агентство сообщение Минэнерго.

«Политический» атом. БелАЭС как заложница кризиса власти в Белоруссии © belaes.by

По его словам, в 2021 году ожидается визит в Белоруссию консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите, которая станет уже восьмой по счету.

Белоруссия возводит Атомную электростанцию рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200».

Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является входящий в «Росатом» «Атомстройэкспорт».