Руководство телеканала в преддверии анонсированной националистами акции потребовало от правоохранительных органов обеспечить безопасность журналистов.
«Под 112 более сотни сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок. А от "Нацкорпуса" пришло порядка 50 человек. Под телеканалом ZIK националистов ещё меньше. Около 30 человек. Под двери телеканала активисты принесли картонку с изображением бомбы с таймером», — говорится в сообщении.
Под стенами канала «112 Украина» праворадикалы ограничились тем, что зажгли файеры, а затем стали расходиться.
В ночь на 13 июля 2019 году здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако виновные ответственности не понесли. Нацсовет по телерадиовещанию в сентябре прошлого года лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины (СБУ) через суд пыталась арестовать корпоративные права.