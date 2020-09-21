Националисты устроили акцию под телеканалами «112 Украина» и ZIK, которые, по данным украинских СМИ, принадлежат депутату Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. Об этом 21 сентября сообщает Telegram-канал PavlovskyNews

Телеканал «112 Украина» призвал правоохранителей защитить СМИ во время митинга радикалов © 112.ua

«Под 112 более сотни сотрудников правоохранительных органов обеспечивают порядок. А от "Нацкорпуса" пришло порядка 50 человек. Под телеканалом ZIK националистов ещё меньше. Около 30 человек. Под двери телеканала активисты принесли картонку с изображением бомбы с таймером», — говорится в сообщении.

Под стенами канала «112 Украина» праворадикалы ограничились тем, что зажгли файеры, а затем стали расходиться.

В ночь на 13 июля 2019 году здание телеканала обстреляли из гранатомета, однако виновные ответственности не понесли. Нацсовет по телерадиовещанию в сентябре прошлого года лишил канал цифровой лицензии, а Служба безопасности Украины (СБУ) через суд пыталась арестовать корпоративные права.