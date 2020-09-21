На данный момент на Украине уже работает сайт и приложение компании для операционной системы iOS. В ближайшее время появится и площадка для Android, сообщили в магазине.
Wildberries стал первым российским игроком, допущенным на украинский рынок за последние годы. Последний такой случай произошел в 2013-м, когда на территорию Украины зашел интернет-магазин одежды Lamoda.
Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук занимает второе место в рейтинге самых богатых женщин России с состоянием в миллиард долларов. Уступает она только жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.
Wildberries работает в шести зарубежных странах: Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше и Словакии.
На Украине, не смотря на декоммунизацию и отказ от всего русского, до сих пор продолжают работу 104 филиала российских компаний и 13 тысяч — с учредителями из РФ.
За последние 10 лет российское присутствие упало на Западной Украине, однако выросло в Закарпатской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.