Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries теперь работает на территории Украины, в стране откроется около 800 пунктов выдачи товаров, сообщает издание Лента.ру 21 сентября

На данный момент на Украине уже работает сайт и приложение компании для операционной системы iOS. В ближайшее время появится и площадка для Android, сообщили в магазине.

В обход запретов. «ВКонтакте» вернулся на Украину © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук занимает второе место в рейтинге самых богатых женщин России с состоянием в миллиард долларов. Уступает она только жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.

Wildberries работает в шести зарубежных странах: Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии, Польше и Словакии.

На Украине, не смотря на декоммунизацию и отказ от всего русского, до сих пор продолжают работу 104 филиала российских компаний и 13 тысяч — с учредителями из РФ.

За последние 10 лет российское присутствие упало на Западной Украине, однако выросло в Закарпатской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.