Министры иностранных дел Евросоюза не пришли к единому мнению относительно списка официальных лиц Белоруссии, в отношении которых в Европе собираются ввести санкции. Об этом 21 сентября заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости

Триумф прозрения. Лукашенко назвал семь фактов о прошлом и ни одного о будущем © REUTERS, Tut.By via REUTERS Александра Лукашенко.

«Не удалось достичь единогласия в вопросе санкционного списка по Белоруссии», — признал глава дипломатии Евросоюза по итогам встречи.

Главы МИД ЕС 14 августа единогласно поддержали ввод антибелорусских санкций, назвав фальсифицированными итоги президентских выборов 9 августа в этой стране. Чиновники Евросоюза считают необходимым наказать тех, кто ответственен за подтасовку результатов и жестокое подавление акций протеста против Александра Лукашенко.

Ранее на виртуальном заседании комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ ввести персональные санкции в отношении руководства Белоруссии призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская.