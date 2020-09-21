Ранее Боррель заявлял, что одним из основных вопросов, которые будут решаться на встрече 21 сентября, станет включение в список действующего президента Александра Лукашенко.
«Не удалось достичь единогласия в вопросе санкционного списка по Белоруссии», — признал глава дипломатии Евросоюза по итогам встречи.
Главы МИД ЕС 14 августа единогласно поддержали ввод антибелорусских санкций, назвав фальсифицированными итоги президентских выборов 9 августа в этой стране. Чиновники Евросоюза считают необходимым наказать тех, кто ответственен за подтасовку результатов и жестокое подавление акций протеста против Александра Лукашенко.
Ранее на виртуальном заседании комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ ввести персональные санкции в отношении руководства Белоруссии призвала лидер оппозиции Светлана Тихановская.