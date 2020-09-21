В сети активно обсуждают произошедшее с украинским чиновником, который по данным правоохранителей вынес из супермаркета средства контрацепции и лубрикант на 961 гривну (2,6 тыс. рублей), пишет портал Znaj.ua 21 сентября

Maruv в корсете и чулках выпустила эротический клип © Facebook, MARUV

Новость активно комментируют в соцсетях, пользователи предполагают, что же могло стать причиной такого поведения.

Большинство уверено, что чиновник готовился идти на ковер к начальству, но нашлись и те, кто посочувствовал мужчине, написав, что не каждый осмелится открыто купить такой «набор джентльмена».

Теперь налоговику грозит либо штраф в сумме до 30 МРОТ, либо до месяца исправительных работ, либо арест до 10 суток.