«Добычу» сотрудник налоговой инспекции пытался вынести из магазина в барсетке, но попался охранникам, 36-летнего чиновника передали правоохранителям.
Новость активно комментируют в соцсетях, пользователи предполагают, что же могло стать причиной такого поведения.
Большинство уверено, что чиновник готовился идти на ковер к начальству, но нашлись и те, кто посочувствовал мужчине, написав, что не каждый осмелится открыто купить такой «набор джентльмена».
Теперь налоговику грозит либо штраф в сумме до 30 МРОТ, либо до месяца исправительных работ, либо арест до 10 суток.