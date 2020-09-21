«Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом
«Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом
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В пятерке претендентов также волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.

Кроме того, от «Голоса» будут баллотироваться владелец инвестиционной компании Тарас Козак, контрразведчик Василий Попатенко и руководитель Киевской городской организации «Демократический альянс» Ольга Гвоздик.

Кандидатом от «Голоса» на пост мэра Киева выбрали известного шоумена, волонтера Сергея Притулу.    

* Деятельность организации запрещена в РФ