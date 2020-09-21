Президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, действующий депутат Киевсовета Константин Богатов и бывший замминистра здравоохранения Александр Линчевский идут на выборы в Киевский городской совет от партии «Голос». Двадцатку кандидатов 21 сентября у себя в Facebook обнародовал бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов

«Голос» перед выборами: как умирает прозападный проект с националистическим лицом © Facebook, Голос Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко. Кроме того, от «Голоса» будут баллотироваться владелец инвестиционной компании Тарас Козак, контрразведчик Василий Попатенко и руководитель Киевской городской организации «Демократический альянс» Ольга Гвоздик. Кандидатом от «Голоса» на пост мэра Киева выбрали известного шоумена, волонтера Сергея Притулу. * Деятельность организации запрещена в РФ