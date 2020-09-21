В пятерке претендентов также волонтер, доброволец 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.
Кроме того, от «Голоса» будут баллотироваться владелец инвестиционной компании Тарас Козак, контрразведчик Василий Попатенко и руководитель Киевской городской организации «Демократический альянс» Ольга Гвоздик.
Кандидатом от «Голоса» на пост мэра Киева выбрали известного шоумена, волонтера Сергея Притулу.
* Деятельность организации запрещена в РФ