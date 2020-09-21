Основой создания «новой» Белоруссии должны стать членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Союзное государство и его символика, рассказал сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

«В новой Конституции обязательно должно быть прописано стремление республики к реализации договора о Союзном государстве, членстве в ОДКБ как гарантах социально-экономического развития и независимости Белоруссии», — сказал эксперт.

При этом символы прозападной оппозиции, которые сейчас активно преподносятся как альтернатива официальным государственным, уверен Лущ, совсем скоро отойдут на второй план как менее значимый вопрос.

Он предложил два варианта решения вопроса: либо просто игнорировать проблему, занимаясь более важными, либо ориентироваться на разработку символов Союзного государства.

Символы Союзного государства (СГ) на данный момент не приняты, несмотря на то что в договоре о создании СГ указано, что союз «имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности».

Изначально предполагалось, что герб будет модификацией из гербов России и Белоруссии.

Полный текст интервью с сопредседателем белорусско-российской гражданской инициативы «Союз» Сергеем Лущом можно прочитать здесь.