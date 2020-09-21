Певец Николай Басков на своей странице в Facebook попытался объяснить свои поклонникам, почему вместе с другими звездами эстрады выступил на концерте в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко 17 сентября. Опубликованный два дня назад пост Баскова до сих пор продолжают атаковать гневными комментариями пользователи соцсети

Автор песни с цитатой Лукашенко закрыл комментарии на YouTube из-за кибербуллинга © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Анита Цой, Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Николай Басков, Диана Гурцкая и другие, записали композицию под названием «Любимую не отдают». Это цитата из заявления Лукашенко, которую он использовал в отношении Белоруссии («Беларусь наша, она любимая, а любимую не отдают») в преддверии президентских выборов 9 августа.

Опубликованный звездой эстрады в ответ на обвинения в поддержке диктаторского режима текст содержал грамматические и стилистические ошибки.

«…просто стабильно поддержали страну и президента Белоруссии, выбором президента Беларуси был честным, а меньшинство это приняли как оскорбления к своей стране! Каждый выполняет свою роль и функцию в этой жизни!» — утверждает Басков.

Это дало повод посетителям его страницы предположить, что «текст словно омоновец писал», а самого певца взяли в заложники.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.