Переговоры главы Минфина ФРГ секретны, Берлин их не комментирует, сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, отвечая на вопрос о том, имела ли место попытка Берлина заключить соглашение с США по «Северному потоку – 2»

«Переговоры, которые ведет немецкий министр финансов, как и другие министры, так и письменный обмен, секретны, мы принципиально не говорим об их содержании», — цитирует Зайберта РИА Новости.

Зарубежные СМИ: Судьба газопровода «Северный поток – 2» должна решаться в Берлине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Как сообщил ранее еженедельник Die Zeit, Кабмин ФРГ предложил США сделку на миллиард евро обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток – 2».

Именно такую сумму Германия готова потратить на постройку двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа, говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину, писало издание.