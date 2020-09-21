«Переговоры, которые ведет немецкий министр финансов, как и другие министры, так и письменный обмен, секретны, мы принципиально не говорим об их содержании», — цитирует Зайберта РИА Новости.
При этом чиновник заявил, что правительство ФРГ «выступает за то, чтобы в поставках природного газа имелось как можно больше путей доставки и источников, и СПГ играет здесь важную роль, так как это может служить для дальнейшей диверсификации поставок газа в Германию и Европу».
Как сообщил ранее еженедельник Die Zeit, Кабмин ФРГ предложил США сделку на миллиард евро обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток – 2».
Именно такую сумму Германия готова потратить на постройку двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа, говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину, писало издание.