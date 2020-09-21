Украинская партия «Украина Славетна» («Украина Славная») огласила имена своих выдвиженцев на местных выборах, которые пройдут в стране 25 октября. Всего в 54 выборных списка в органы власти разных уровней вошли 1488 кандидатов. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице партии в Facebook 21 сентября

Партия «Украина Славетна» была зарегистрирована в январе 2016 года. Принимала участие на довыборах в Верховную Раду в том же году.

На состоявшейся партконференции, организация выдвинула 1488 кандидатов на местные выборы. Сообщается, что партию на выборах будут представлять бизнесмены, депутаты разных уровней, а также «выдающиеся спортсмены и патриотическая молодежь». Список партии на выборах в Киевсовет возглавил действующий депутат совета Вячеслав Соболев. «Патриоты — За жизнь» показали, как собираются давать отпор неонацистам © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Кроме того, «Украина Славетна» подписала меморандум о сотрудничестве с «Партией защитников Украины», которую возглавляет участник боевых действий в Донбассе Тарас Костанчук.

Среди программных положений партии на этих выборах — развитие инфраструктуры, вопросы безопасности, улучшение медицины и соцзащиты.

«Мы идем в политику ради того, чтобы наши дети улыбались, а улицы были безопасными и чтобы каждый человек знал, что рядом есть те, кто услышит и всегда поможет», — заявил на конференции Соболев.

14/88 — популярный у неонацистов код-приветствие. Есть несколько версий его происхождения. Как правило, под цифрой 14 понимаются несколько лозунгов-заповедей американского расиста Дэвида Лэйна, содержащие 14 слов (например, «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»), при этом данный лозунг, в свою очередь, был вдохновлен похожим высказыванием Адольфа Гитлера из книги «Моя борьба», которое содержало 88 слов. По другой версии, 88 — это закодированное приветствие Heil Hitler! (буква Н в латинском алфавите идет восьмой).