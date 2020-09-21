По данным силовиков, часть средств от незаконной схемы (около 1,2 млн грн — около 3 млн рублей) была обнаружена в холодильнике руководителей железнодорожной компании.
«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка", — сказано в сообщении.
Сотрудники СБУ зафиксировали вывод более 4 млн гривен (около 10 млн рублей). Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.