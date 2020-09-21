Партийная конференция столичного отделения «Слуги народа», которая накануне состоялась на территории главного корпуса Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, была организована по просьбе Офиса президента Украины. Об этом 21 сентября Telegram-каналу PavlovskyNEWS ответили на запрос в университете

В тот день Зеленский приехал на встречу с руководством университета, а затем выступил во дворе вуза перед «слугами народа». В партии «Слуга народа» выразили готовность понести наказание за нарушение законодательства © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которое было организовано на территории КНУ им. Тараса Шевченко на основании обращения Офиса президента Украины к руководству университета» — пояснили в вузе.

Ранее студенты столичного вуза раскритиковали решение провести политическое мероприятие на территории КНУ.