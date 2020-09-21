В тот день Зеленский приехал на встречу с руководством университета, а затем выступил во дворе вуза перед «слугами народа». 

В партии «Слуга народа» выразили готовность понести наказание за нарушение законодательства
В партии «Слуга народа» выразили готовность понести наказание за нарушение законодательства
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«Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которое было организовано на территории КНУ им. Тараса Шевченко на основании обращения Офиса президента Украины к руководству университета» — пояснили в вузе.    

Ранее студенты столичного вуза раскритиковали решение провести политическое мероприятие на территории КНУ. 