В тот день Зеленский приехал на встречу с руководством университета, а затем выступил во дворе вуза перед «слугами народа».
«Президент также принял участие в презентации Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии "Слуга народа", которое было организовано на территории КНУ им. Тараса Шевченко на основании обращения Офиса президента Украины к руководству университета» — пояснили в вузе.
Ранее студенты столичного вуза раскритиковали решение провести политическое мероприятие на территории КНУ.